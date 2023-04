Bari, incidente in tangenziale: traffico bloccato in direzione Nord

Incidente in tangenziale. È accaduto poco fa, in direzione Foggia, in particolare nei pressi dell’uscita Stanic. Si registrano disagi al traffico con code e rallentamenti che arrivano sino a Poggiofranco. Sul posto è presente un’ambulanza e diverse volanti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e monitorare il traffico.

Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto, secondo quanto raccontato da una testimone presente sul posto che evidenzia “chilometri di coda” in direzione Nord, sembrerebbero coinvolte diverse auto. Si consiglia percorso alternativo.