Bari, offese ad un vigile: chiesti 15mila euro di risarcimento

Decine di costituzioni in giudizio per altrettante cause delle più varie. Tutti approvati dalla Giunta comunale: a cominciare dalla domanda per risarcimento danni da parte di Palazzo di città nei confronti di un cittadino che con parole e linguaggio non appropriate, avrebbe recato offesa ad un agente della polizia locale, dandone notizia su mezzi di comunicazione e sui social. “Una condotta – si legge nell’atto – gravemente offensiva del prestigio della pubblica amministrazione, oltre che, naturalmente, della dignità sociale dei singoli funzionari pubblici”. La richiesta di risarcimento è di 15mila euro per danni patrimoniali e morali, diretti ed indiretti. Ma ci sono anche due cause per infortuni stradali: la prima riguarda una caduta del 14 giugno del 2013 in via Capriati a Loseto a causa di un tombino il cui coperchio in plastica avrebbe ceduto al passaggio di un pedone. La seconda da parte di un autista del bus che ha chiesto un risarcimento di 6mila e 730 euro per un incidente avvenuto il 14 gennaio 2020 in piazza Moro a Bari: il dipendente dell’Amtab sarebbe caduto in una buca presente sul manto stradale mentre scendeva dal bus.

