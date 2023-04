Bari, pronta la palestra a cielo aperto nel parco Maugeri

“Una palestra a cielo aperto nel Parco Maugeri. Ci siamo quasi!”. E’ l’annuncio dell’assessore allo sport Pietro Petruzzelli che, con un post sui social, questa mattina informa tutti i cittadini che “i lavori per realizzare 16.000 mq di parco, lì dove sorgeva l’ex Gasometro, nel quartiere Libertà, sono quasi ultimati.

“Il parco – precisa l’assessore – sarà molto bello e sarà davvero una palestra a cielo aperto: c’è un percorso calistenico con diversi attrezzi per i corpo libero (le parallele, la sbarra per le trazioni, la panca, ecc), un percorso per i runner di circa 400 metri ma soprattutto ci sono degli attrezzi per il Parkour, una disciplina sportiva che può far appassionare tanti giovanissimi. Oltre a giochi per bambine e bambini molto belli”.

Petruzzelli annuncia inoltre che “a breve tutta la comunità potrà partecipare all’inaugurazione di questo bellissimo parco urbano- in un quartiere pressoché privo di verde, e poi potrà viverlo quotidianamente, trascorrere il tempo libero, portare i propri figli, fare una passeggiata, praticare sport all’aria aperta”.