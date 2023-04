Consegnati gli encomi agli agenti della Polizia di Stato di Bari

Il prefetto di Bari ed il questore di Bari hanno consegnato alcuni dei riconoscimenti attribuiti agli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia e di pubblico soccorso: Attestato di pubblica benemerenza al merito civile e promozione per merito straordinario al sovrintendente della polizia di Stato Cosimo Valerio Fattizzo in servizio presso il IX reparto mobile, con la seguente motivazione: “libero dal servizio, evidenziando alto senso del dovere e non comune determinazione operativa soccorreva una donna che tentava il suicidio da un cavalcavia. chiaro esempio di dedizione e coraggio.” Promozione per merito straordinario al vice sovrintendente della polizia di Stato Marcantonio De Palma in servizio presso l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con la seguente motivazione: “evidenziando eccezionali capacità operative traeva in salvo una donna che, con intenti suicidi, si era gettata in mare, riportandola a riva nonostante la sua resistenza. chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio”.

Encomio solenne al commissario capo della polizia di Stato Roberto Flaviano Pugliese, al sostituto commissario Francesco Cortese, all’ispettore Francesco Cafarchio. Enconomio al sostituto commissario Angela Pia De Benedittis, al vice ispettore Fabio Arseni, al vice sovrintendente Fabio Calo’ e all’assistente capo Vincenzo Carbonara, tutti in servizio presso la digos, con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualità professionali e non comune intuito investigativo, nel corso di un’articolata attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto e alla prevenzione del terrorismo internazionale di matrice islamica, traevano in arresto un cittadino somalo responsabile dei reati di associazione con finalità di terrorismo ed eversione.

Encomio solenne al vice commissario della polizia di Stato Lorenzo Tedeschi, al sostituto commissario Francesco Rollo, al vice ispettore Francesco Cramarossa e al sovrintendente Giovanni Ferrara, tutti in servizio presso il compartimento polizia stradale per la Puglia, con la seguente motivazione: “evidenziando non comune intuito investigativo, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare a carico di undici persone, deferendone altre 16 all’autorità giudiziaria, per i reati di riciclaggio e ricettazione di veicoli”. Encomio solenne all’ispettore della polizia di stato Pasquale Stano, encomio al vice sovrintendente della polizia di Stato Maurizio Bellomo, lode al sovrintendente Lorenzo De Benedictis, all’ispettore della polizia di Stato in quiescenza Leonardo Monno, tutti in servizio presso la squadra mobile, con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualità professionali e non comune intuito investigativo, nel corso di un’attività di polizia giudiziaria traevano in arresto tre pluripregiudicati responsabili dell’omicidio di una donna anziana, deceduta in seguito alle sevizie che i medesimi le avevano inflitto per rapinarla, individuando anche i due complici che avevano fornito le informazioni necessarie per compiere il delitto.”

Encomio al vice questore della polizia di stato in quiescenza Anna fiorentino già in servizio presso il centro operativo dia, con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualità professionali coordinava una complessa attività d’indagine che si concludeva con l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari a carico di 43 componenti di un sodalizio criminale, dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra l’Albania e l’Italia”. Encomio al sostituto commissario della polizia di Stato Nicola Sardone; lode all’ispettore Giovanni Perrone, al vice ispettore Gerardo Nanna e all’assistente capo Ignazio D’Aprile, tutti in servizio presso il commissariato di pubblica sicurezza di Gravina in Puglia, con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualità professionali, conducevano un’attività di polizia giudiziaria che permetteva l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un pluripregiudicato, resosi responsabile del reato di tentata estorsione continuata”.

Encomio all’ispettore della polizia di stato Massimiliano Spizzico, in servizio presso il commissariato di polizia di Stato di Bitonto, con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualità professionali coordinava un’operazione di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di due persone responsabili in concorso tra loro di spaccio di sostanze

stupefacenti”. Encomio al vice ispettore della polizia di Stato Ivana Lucia Di Lorenzo, in servizio presso l’ufficio di gabinetto; al vice ispettore Patrizia Miniello, al sovrintendente capo Annamaria Pennelli; lode al sovrintendente Emanuele Pennelli in servizio presso la squadra mobile, con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate capacità professionali conducevano un’attività di polizia giudiziaria mirata al contrasto del gioco on line “blue whale”, fenomeno che coinvolgeva numerosi minori residenti in varie città italiane inducendoli a compiere atti di autolesionismo sino a giungere al suicidio”.

Encomio all’assistente capo della polizia di Stato Francesco Saverio Bruno in servizio presso il centro operativo per la sicurezza cibernetica- polizia postale e delle comunicazioni “Puglia”, con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, conduceva una complessa attività di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare un’organizzazione criminale transnazionale dedita alle frodi online e al riciclaggio dei proventi illeciti connessi alla ‘ndrangheta, con radici in Italia e Romania”. Lode al sostituto commissario della polizia di Stato Maurizio Clarizia e all’ispettore Saverio Potenza in servizio presso il commissariato di p.s. di Monopoli, con la seguente motivazione: “evidenziando capacità professionali ed impegno, concludevano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di sei persone, responsabili dei reati di rapina aggravata, lesioni aggravate accensioni ed esplosioni pericolose e danneggiamento con l’adozione di provvedimenti d.a.spo”.