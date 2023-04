Gravina, ritrovato cadavere ai piedi del ponte Acquedotto

Il corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina nella gravina di Gravina di Puglia, in particolare ai piedi del Ponte Acquedotto. Il corpo, è stato avvisato dagli operai di una ditta che da pochi giorni avevano iniziato dei lavori riguardanti il ponte. Sono stati questi ultimi ad allertare le autorità.

Annunci

Immediato l’avvio dei soccorsi, per l’uomo però, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono presenti anche i vigili del fuoco che, con l’ausilio di un elicottero, stanno provvedendo al recupero della salma. Ancora ignota l’identità dell’uomo. Non si esclude nessuna ipotesi, sono in corso le indagini.