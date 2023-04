Migranti, quadruplicati gli arrivi nel Mediterraneo centrale

Gli arrivi nel Mediterraneo centrale nei primi tre mesi del 2023 sono quadruplicati a quasi 28mila segnando un +305%. È quanto segnala il Frontex, comparando i dati allo stesso periodo dello scorso anno.

In particolare, nel solo mese di marzo, il numero è cresciuto di nove volte rispetto al 2022 attestandosi a quota 13mila. In particolare, l’Agenzia europea, ha rilevato alle frontiere europee 54mila attraversamenti irregolari. Si tratta, più nello specifico, del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 22.500 arrivi irregolari registrati nel solo mese di marzo, ovvero il 60% in più.