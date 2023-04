Morto imprenditore barese, è giallo in Romania

È giallo, in Romania, sulla morte di un giovane imprenditore barese precipitato dal settimo piano di un condominio a Deva, luogo in cui viveva. I fatti risalgono in particolare a sabato scorso, si tratta di Anton Giulio Olivieri, 37enne. Diversi i nodi da sciogliere sul caso. L’uomo, viveva con la sua fidanzata che, secondo quanto emerso, si trovava in un’altra stanza nel momento della caduta.

Annunci

Sul fatto indaga la polizia di Hunedoara, che è intervenuta per i rilievi del caso subito dopo aver ricevuto la segnalazione. Non si esclude nessuna ipotesi, anche se, secondo quanto dichiarato da un’agente ai media locali, non sembrerebbero esserci elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone. Sul caso però è stato aperto un fascicolo, l’ipotesi è quella di reato di omicidio colposo. Al momento non è ben chiaro se ci siano persone indagate. L’uomo si trovava da tempo in Romania, in particolare a Deva, luogo in cui lavorava con suo zio nell’impresa ItalRom Leather. Diversi i messaggi che si stanno susseguendo sui social in memoria del 37enne. La salma è rientrata nella giornata di oggi a Bari, i funerali si sono tenuti a Toritto, paese di origine della sua famiglia.

Foto screen Class cnbc