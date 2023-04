Stand della Regione Puglia al Salone del libro di Napoli

Dopo la partecipazione a Bologna children’s Book Fair e Book Pride Milano, proseguono le attività di Puglia, parole a sistema, linea di intervento della Regione Puglia attuata dal Teatro Pubblico Pugliese per valorizzare e promuovere il sistema dell’editoria regionale.

Annunci

Da giovedì 13 a domenica 16 aprile la Regione Puglia partecipa a NapoliCittàLibro Salone del libro e dell’editoria con uno stand istituzionale, realizzato in collaborazione con APE – associazione Pugliese Editori, che ospiterà 19 case editrici pugliesi che hanno partecipato alla call pubblica del Teatro Pubblico Pugliese: Adda Editore, Besa Muci, Cacucci Editore, Csa Editrice, Edizioni dal Sud, Edizioni del Poggio, Edizioni Milella, Fallone Editore, Falvision Editore, I Libri di Icaro, I quderni del Bardo, Kurumuni, Les Flâneurs Edizioni, l’Arco e la Corte, Liberaria, Matilda Editrice, Progedit, Schena Editore e Secop Edizioni. NapoliCittàLibro prevede una fitta quattro giorni negli spazi della Stazione Marittima di Napoli in cui saranno presentate le novità editoriali dell’anno con un ricco calendario di incontri, eventi e dibattiti nel segno delle Tempeste, tema scelto per questa edizione.