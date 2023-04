Bari, 3 cuccioli in un sacco dell’immondizia: solo uno si salva

Un cucciolo appena nato era stato chiuso nel sacchetto dei rifiuti. Gli altri due fratellini erano già deceduti, morti di fame e freddo.

Il piccolo cucciolo è ancora vivo e lo stanno portando in clinica.

“Speriamo se la cavi – scrivono dal Canile sanitario – anche se non lo attende un bel mondo”. Il cucciolo è stato trovato in via Colonna a Carbonara vicino la scuola De Marinis.

“Lui era lì, assieme a gusci di uova, cozze, scatole di tonno. E due cadaveri – continuano – Il contenuto del sacchetto è al vaglio degli agenti di polizia locale al fine di recuperare eventuali indizi. Lui si chiamerà Shell. Grazie alla ragazza e alla famiglia che lo hanno salvato e grazie ai vigili prontamente intervenuti”.