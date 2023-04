Bari, al via lo sgombero di un edificio dell’ex Rossani

Al via oggi le operazioni di sgombero di uno degli edifici nell’ex caserma Rossani (lato corso Benedetto Croce) che sarà interessato dai lavori per la realizzazione dell’Accademia delle Belle arti. Sul posto polizia, ambulanze, il pronto intervento sociale e il Comune. All’interno dell’edificio erano presenti circa venti persone, nessuna famiglia. Tutti erano stati già avvertiti della necessità di sgomberare per avviare gli interventi. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente senza, al momento, tensioni.