Bari, cantiere al San Paolo. Decaro: “Qui più spazi per socializzare”

Sopralluogo questa mattina del sindaco Antonio Decaro al San Paolo per verificare i lavori del piano periferie. “Un piano – ha detto il sindaco – che prevede la realizzazione di opere per rendere le strade più sicure, per aprire piccole piazze come quella che collegherà la chiesa del San Paolo con la pineta. Sono in corso i lavori anche per la fogna da 5 milioni di euro per mettere fine ai fenomeni di allagamento durante le piogge”. Ora gli operai stanno lavorando per la fogna in viale Europa per poi “salire” verso via Caposcardicchio dove sono in corso (a rilento) gli interventi per la realizzazione della rotatoria.

“L’obiettivo qui al San Paolo – continua ancora Decaro – è di realizzare una nuova viabilità per aumentare le zone a verde, per socializzare, per dare una identità a questo quartiere dove ci sono così tanti spazi abbandonati”. In via Delle Regioni si procederà ad esempio al restringimento della carreggiata con la realizzazione della pista ciclabile. “Ci saranno nuove aree pedonali che collegheranno punti nevralgici del quartiere, dando più spazio e pedoni e ciclisti – conclude Decaro – sono stati anche approvati i lavori per il prolungamento della metropolitana e potremo anche ridurre i tempi di attesa grazie all’aumento della frequenza dei treni. In questo caso però dovrà esserci una interlocuzione tra Regione e Ferrotramviaria”.