Bari continua a incantare i turisti: “E’ imperdibile e unica”

Bari continua a piacere ai turisti. E a stupirli. Continua a piacere la città vecchia, le sue stradine e la sua atmosfera. Nei giorni di Pasqua Bari è stata letteralmente invasa dai turisti stranieri. Bastava passeggiare per le strade del centro cittadino (e non solo) per rendersi conto della quantità di visitatori presenti sul territorio. Le strade erano piene di gente e si parlavano diverse lingue.

A Bari insomma c’è stato il boom di turisti, come previsto. I dati non sono ancora definitivi, ma tutto lascia pensare che anche la stagione prima primaverile e poi estiva turistica a Bari, così come nel resto della Puglia, regalerà delle piacevoli sorprese. Si respira tanto ottimismo infatti tra gli operatori del settore. Ma anche tutto quello che viene raccontato dagli stessi turisti nelle loro recensioni lascia bene sperare. Anche in questi ultimi mesi infatti la città è stata descritta, da chi è venuto a visitarla, come: “Imperdibile, unica e pulita”.

Valentina, cagliaritana, venuta in città per trascorrere le proprie vacanze infatti racconta: “Il centro storico di Bari è di ridotte dimensioni, ma risulta molto suggestivo e caratteristico. E’ così bello passeggiare nei vicoletti e ammirare le chiese e i palazzi storici. Da non perdere assolutamente la chiesa di San Nicola, un vero gioiello dell’arte romanica italiana, e la cattedrale di San Sabino. Molto carino anche il castello Svevo, che non può mancare durante la visita della città. Bari – continua la turista – è ben tenuta e pulita, passeggiando per i vicoli s’incontrano tantissime signore che preparano e vendono nei loro banchetti le orecchiette, la specialità più famosa pugliese”.

E ancora un altro visitatore scrive di Bari: “Il centro storico è curato e pulito e vive sia di giorno che di sera grazie anche ai tanti locali e alle varie attività organizzate dal Comune di tanto in tanto. Bari è un riassunto della bella Puglia , con il mare a due passi, il castello e la cattedrale. E’ imperdibile”. Concisa invece la descrizione di un altro turista: “A Bari è bellissimo tutto”.