Bari, incidente sulla statale 16: traffico in tilt

Ancora un incidente sulla statale 16. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto sarebbe uscita fuori strada direzione sud all’altezza uscita 12 (Carrassi/Carbonara). L’incidente sta creando non pochi problemi di viabilità. Le code partono dall’uscita del quartiere san Paolo. La polizia locale giunta sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico, consiglia l’uscita 4 di Via Napoli. L’incidente in direzione sud sta provocando rallentamenti anche in direzione nord a partire dall’uscita 14 via Caldarola.