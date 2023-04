Bari, tombe a pezzi nel cimitero: “Non solo nel campo islamico”

I vandali hanno distrutto non solo le tombe del campo islamico nel cimitero di Bari. Al numero diretto della redazione di Borderline24 ( 375 5553522) sono state inviate foto in merito alle condizioni in cui nei giorni scorsi sono state trovate alcune tombe sempre nel cimitero centrale. “Da settimane stiamo sottolineando il problema – ci raccontano – dalla lapide di mio nonno a quelle di altri defunti nella stessa zona, decine di tombe sono state distrutte. La realtà è che all’interno del cimitero non c’è più controllo”. Non solo vandali ma anche incivili: c’è persino chi lascia rifiuti ed escrementi tra le tombe.