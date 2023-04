Bari, trasportavano rifiuti senza permesso: scatta il sequestro

Il corpo di polizia Locale, per contrastare efficacemente l’abbandono degli ingombranti, ha raddoppiato il proprio personale impiegato nell’azione repressiva, prevedendo pattuglie dedicate anche in orario serale e notturno.

Nell’ultima settimana due soggetti sono caduti nella rete dei controlli del personale di via Aquilino: in entrambi i casi si è proceduto al sequestro dei mezzi utilizzati, due motocarri, strapieni di rifiuti, anche ferrosi, e prodotti Raee (tra cui scaldabagni e piccoli elettrodomestici). I due trasgressori non risultavano essere iscritti presso l’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 4-bis, categoria semplificata per chi effettua la micro raccolta di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale ferroso; ultima analogia riscontrata è stata la circostanza che i due soggetti guidavano senza avere la patente di guida valida. Si è proceduto, dunque, a porre sotto sequestro i due tricicli e a redigere verbale di illecito amministrativo per la violazione degli articoli 193-258 c. 4 del D.Lgs. 152/2006, per trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza essere in possesso del prescritto Formulario Identificativo dei Rifiuti.