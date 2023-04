Docente accusa malore e muore, tragedia nell’istituto d’arte a Bari

Aveva 66 anni l’insegnante di Scienze, Mariangela Caldarola, che questa mattina è morta nell’istituto d’arte Pino Pascali di Bari. La docente era arrivata regolarmente a scuola e pare che già in auto avesse accusato un malore. Poi la tragedia nella sala professori dove sarebbe svenuta. Sul posto il 118 che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Anche alcuni professori hanno cercato di aiutare la loro collega con un massaggio cardiaco. Ma per la donna non c’è stato più nulla da fare. La docente sarebbe andata in pensione alla fine di quest’anno scolastico: sconvolta l’intera comunità del Pascali. Sono intervenuti anche i carabinieri.

“Un’altra perdita. un’altra collega che se ne è andata – si legge sui social – Noi sempre più attoniti e senza parole. Mariangela cara, ti ricorderemo sempre bella e solare, dolce e attenta sempre con tutti, alunni, colleghi e genitori”.