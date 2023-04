La 7 dà il benservito a “Non è l’Arena”: “Nessun preavviso”

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena”, che da domenica prossima non sarà in onda. “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’azienda”, si legge nella nota stampa della tv di Urbano Cairo. “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”, ha commentato Giletti attraverso l’Adnkronos.