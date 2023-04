Annalisa e la sua trasformazione in femme fatale

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Mon Amour”

Cantare e scrivere canzoni o laurearsi in fisica? Annalisa Scarrone, conosciuta da più come Annalisa, non ha dovuto scegliere, è riuscita nel tempo ad accostare al suo interesse per le materie scientifiche, la passione per la musica.

Annalisa infatti nasce nel 1985 nella provincia di Savona e si rivela fin da subito una ragazza tanto ambiziosa quanto determinata. Nonostante l’attitudine e l’amore per la musica, che la porta a studiare canto, pianoforte e flauto, prosegue i suoi studi universitari e si laurea in fisica.

Il suo talento viene presto notato da alcune band locali delle quali inizia a far parte e che saranno proprio il suo trampolino di lancio per la carriera musicale.

Nel 2010 infatti entra nel Talent Show Amici e anche se non ne esce da vincitrice, ottiene il premio della critica e il disco di platino per il disco esordio “Nali”.

L’esordio di Annalisa

Nelle sue performance Annalisa è precisa, intonata, meticolosa. In questo momento il suo è un genere pop romantico, sognante, elegante. Ma alla cantautrice piace cambiare, evolversi; ed è per questo che possiamo idealmente dividere la sua carriera in due parti: la prima è quella che va dagli esordi fino alla sua partecipazione a Sanremo 2016 con “Diluvio Universale”, la seconda da quel 2016 fino ad oggi.

“Diluvio universale” si rivela essere un flop; seppur un pezzo di spessore e apprezzabile in quanto scritto dalla stessa artista, è poco radiofonico e dunque non sortisce il successo desiderato.

Ma se il singolo brano non entusiasma, l’album di inediti stupisce pubblico e critica per sonorità e produzione.

Il cambiamento: una nuova Annalisa

Annalisa si mostra in una veste del tutto nuova, svecchiata. E’ meno retrò, meno legata agli schemi, il suo pop diventa elettronico, più vivo, più intenso.

L’Annalisa di “Bye Bye” è forte, ha carattere e vuole mostrarlo. Non è più accondiscendente e in cerca di collocazione nel panorama musicale italiano.

“Per queste nuove canzoni siamo partiti dal pop inglese e nord-europeo e da quello americano” ed effettivamente la cantautrice spiega di aver preso come riferimento Katy Perry, Taylor Swift, ma anche Dua Lipa , Rihanna. La sua ispirazione ora sono donne indipendenti, di talento oltre che di grande successo. Il messaggio racchiuso in questo nuovo album è proprio quello di andare dritti verso i propri obiettivi, non curando i giudizi degli altri.

Il cambiamento di Annalisa è visibile non solo a livello musicale ma anche fisico. Cambia il suo modo di vestire, di porgersi, di comunicare. Pur restando sempre fedele al suo hair look dai capelli rossi, la cantante sceglie di togliere la frangia, di portare un taglio più lungo ed elegante.

Ma è per l’ultimo singolo “Mon Amour” che avviene il vero cambiamento shock.

Per l’ultimo singolo uscito proprio questo 31 marzo, Annalisa si mostra con un cambio look radicale: caschetto corto, liscio e scuro, abbinato a una lunga frangia che copre tutta la fronte. La scelta non è casuale: il bob è il taglio più in voga del momento e nonostante il drastico cambiamento, il risultato è approvato all’unanimità da tutti i suoi fan.

Ancora una volta, Annalisa appare più sfrontata, più sbarazzina, e lo è anche il suo brano.

“Mon Amour” fa ballare, ha un ritmo estivo, coinvolgente; racconta quel momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro, non abbandonando autoironia e leggerezza.

“Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante.”

Annalisa in questo pezzo è energia, gioco e sensualità, si trasforma in una famme fatale.

Approvato il suo nuovo look, siamo pronti a cantare e ballare il suo brano, con tutta la spensieratezza e la freschezza di questa stagione che sta per arrivare!

Foto: Facebook