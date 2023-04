Bari, chiuso il “covo” dei drogati sotto Santa Scolastica

Un piccolo spazio sotto il complesso di Santa Scolastica a Bari vecchia usato dai drogati. All’interno la polizia locale ha trovato non solo due persone mentre si drogavano ma anche un cumulo di rifiuti di ogni tipo, dalle siringhe ai resti di droga e bottiglie. In realtà il piccolo antro era da sempre chiuso da un vetro ma qualcuno lo ha rotto per usare quel covo per drogarsi. Oggi gli uffici tecnici del Comune hanno provveduto a chiudere l’accesso dopo che la zona è stata “bonificata”.