Bari, ferito alla gamba da colpo d’arma da fuoco: ricoverato 40enne

Alle ore 12 di questa mattina , i Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo sono intervenuti presso l’ospedale “Di Venere” dove, poco prima, era giunto un 40enne originario di Bari con una ferita da colpo d’arma da fuoco ad una gamba. L’uomo, che non è in pericolo di vita, è stato ricoverato per le cure del caso. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.