Bari, apre a San Girolamo la prima biblioteca di quartiere

E’ stato inaugurata questa mattina, in strada San Girolamo 38, a San Girolamo, la biblioteca di quartiere all’interno della scuola Duse, una delle undici del progetto “Colibrì – Rete delle biblioteche di Bari”, finanziato dall’avviso regionale Community library. La struttura, che si sviluppa al piano terra su una superficie di 240 mq, presenta una sala lettura, che può essere utilizzata per attività di laboratorio, e una stanza per la consultazione digitale, dotata di 8 postazioni con connessione cablata e attrezzatura tecnologica. La biblioteca, inoltre, usufruisce degli spazi esterni della scuola DUSE e di un ampio cortile con folta vegetazione e giochi per bambini.

La biblioteca sarà intitolata a Mimma Romanazzi, docente della scuola prematuramente scomparsa. All’inaugurazione intervengono il sindaco Antonio Decaro, la consigliera regionale delegata alle Politiche culturali Grazia Di Bari, l’assessora comunale alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, il presidente del Municipio III Nicola Schingaro, il dirigente scolastico Gerardo Marchitelli e i rappresentanti dell’Ats costituita per la gestione della biblioteca. L’Ats nata ad esito del percorso di co-progettazione è composta da Mondo Migliore Bari ODV (capofila), Ama Cuore APS, associazione Filoxenia Amici di Mattia, ACLI via Giorgio Lapira e Leggere Coccole APS. Il progetto “Colibrì – La rete delle biblioteche del Comune di Bari” nasce grazie al finanziamento regionale del bando Community Library a valere su risorse del POR Puglia 2014-20 (Azione 6.7), teso a infrastrutturare e qualificare il sistema bibliotecario pugliese attraverso un approccio innovativo alla fruizione comunitaria del libro e della lettura. Il successivo percorso di co-progettazione e la gestione delle biblioteche sono stati, invece, finanziati dal PON Metro 2014-20. Bari è l’unico Comune della Puglia ad aver deciso di realizzare un network cittadino di 11 biblioteche di quartiere, in altrettanti quartieri della città, adottando un modello di gestione condivisa e coerente dal punto di vista degli standard di allestimento, di dotazione tecnologica e di servizi. Gli 11 presidi di quartiere, distribuiti sull’intero territorio cittadino, sono così individuati: Catino (Biblioteca del polifunzionale), San Paolo (Biblioteca Lombardi), Libertà (Biblioteca Don Bosco), San Girolamo (Biblioteca Mimma Romanazzi), San Cataldo (Biblioteca G. Marconi), San Nicola (Biblioteca del Museo Civico), Murat (Biblioteca Mazzini), Carrassi (Biblioteca Cagnazzi), San Pasquale (Biblioteca dei Ragazzi/e), Carbonara (Biblioteca V. Maurogiovanni), Japigia (Biblioteca Iurlo).