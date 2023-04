Binetto, all’autodromo del Levante un corso di guida sicura

Sabato 15 aprile, a partire dalle ore 9, presso l’autodromo del Levante di Binetto, si terrà un “corso di guida sicura” al fianco di istruttori federali Aci di Vallelunga. L’evento, realizzato su iniziativa del Rotary Club Bari Mediterraneo e supportato dall’Ac Bari Bat, con un testimonial d’eccezione, il pilota della Porsche Carrera Cup Italia, Benny Strignano, vedrà coinvolti, in totale, 50 ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni.

Ai ragazzi, selezionati trai neo patentati, sarà offerta l’opportunità di prendere parte, in due diverse sessioni (una prevista in mattinata dalle 9 alle 12, l’altra nel pomeriggio, dalle 14 alle 18), a veri e propri corsi di guida al fianco di istruttori federali che insegneranno loro, tramite un percorso teorico e pratico, come guidare in sicurezza, Nel corso della giornata saranno costruiti percorsi costruiti ad hoc per l’occasione da percorrere in auto. Ad illustrare i dettagli, nel corso della presentazione dell’evento tenutasi nella sede dell’Ac Bari-Bat, sono stati il presidente Francesco Ranieri, il presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo, Paolo D’ambrosio e Benny Strignano.

“Abbiamo immediatamente raccolto questa iniziativa del Rotary Club Bari Mediterraneo – ha spiegato Ranieri – l’abbiamo supportata non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista tecnico perché ci siamo collegati con la nostra struttura di Vallelunga a Roma che porterà sei istruttori di guida sicura, con i loro mezzi. Sono corsi non solo tecnici, ma fatti in tal maniera da far restare impresse una serie di manovre in sicurezza. Noi abbiamo le nostre autoscuole Ready2Go con le quali facciamo questi corsi portando i ragazzi a Vallelunga. Questa volta daremo l’opportunità, grazie al Rotary, di tenere questo corso a Binetto”.

Alle sue parole fanno eco quelle del presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo che ha voluto sottolineare le motivazioni che hanno portato ad organizzare questa iniziativa. “L’incidenza della mortalità su strada da parte dei giovani è aumentata notevolmente e noi siamo sensibili a questo particolare problema – ha commentato D’Ambrosio – con il Club Rotary Bari Mediterraneo abbiamo deciso di fare un service dedicato esclusivamente a questi ragazzi, neopatentati, dai 18 ai 25 anni divisi in due sessioni la mattina e il pomeriggio che si cimenteranno con istruttori federali per capire quali sono gli errori che si commettono alla guida ed evitarli quando poi si va in giro per strada. Tutto naturalmente ha una validità sociale che è quella di ridurre, appunto, quelle che sono le mortalità sulla strada. Con il Rotary Club Bari Mediterraneo aderiamo a questa iniziativa perché è fantastica e rispondiamo così alle esigenze della comunità, lo facciamo per il bene degli altri perché servire per noi è la cosa principale” .

“Per quanto mi riguarda – ha commentato infine Benny Strignano – sono molto felice di prendere parte a questa collaborazione perché potrò trasmettere le mie esperienze in pista, ma non solo, ai miei coetanei. È la prima volta e sono molto contento perché sarà un modo per poter contribuire attivamente a salvare delle vite”. Sponsor dell’evento Maldarizzi Automotive e Mediolanum Private Banking.