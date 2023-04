La Deejay Ten torna a Bari: le variazioni per i bus Amtab

L’Amtab S.p.A. informa che in riferimento ai provvedimenti adottati dalla ripartizione di Polizia Municipale e Protezione Civile con ordinanza n°2023/01227-2023/220/00087 del 08 aprile 2023, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva denominata “DEEJAY TEN 2023”, domenica 16 aprile 2023 i bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 22, 27, 42 e 50 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 2 (dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa) in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Dalmazia, ponte Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia, svolteranno a destra per via Apulia, via Oberdan, sottopasso Luigi di Savoia, via Carulli, via Melo con ripresa del percorso ordinario;

linea 2/ (da inizio servizio alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle 16:00 circa) in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia davanti alla Camera di Commercio, a destra per il lungomare di Crollalanza con ripresa percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour, svolteranno a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso

ordinario;

linea 2/ (dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa) in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus giunti in Corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Brigata Regina, corso Mazzini, via F. Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, corso Cavour, via Carulli, piazza Carabellese, via Dalmazia, ponte Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Peucetia svolteranno a destra per via Apulia, via Oberdan, sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via F. Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 10 (dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa) in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, via Dalmazia, ponte Garibaldi, via Peucetia, con ripresa del percorso

ordinario; in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus giunti in via Peucetia, svolteranno a destra per via Apulia, via Oberdan, via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario;

linea 12 (dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa) in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in partenza da piazza Moro, percorreranno via Melo, via Carulli, via Dalmazia, ponte Garibaldi, via Peucetia, via M. Grecia, viale Japigia, via Gentile, complanare Ovest, via Abate Eustasio, via M. Interesse con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti in via M. Interesse, proseguiranno per via Abate Eustasio, complanare Est, via Gentile, viale Japigia, via Peucetia, via Apulia, via Oberdan, via G. Capruzzi, via Melo, piazza Moro;

linea 22 (da inizio servizio alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle 16:00 circa) in direzione via Torre di Mizzo: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, corso Vittorio Emanuele, a destra per via Q. Sella con ripresa del percorso ordinario; In direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 22 (dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa) in direzione via Torre di Mizzo: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Brigata Regina, corso Mazzini, via F. Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Q.

Sella con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via F. Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 27 (da inizio servizio alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle 16:00 circa) in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Q. Sella con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 27 (dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa) in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Brigata Regina, corso Mazzini, via F. Crispi, piazza Garibaldi,

via Piccinni, via Q. Sella con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via F. Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto con

ripresa del percorso ordinario;

linea 42 (da inizio servizio alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle 16:00 circa) in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Q. Sella, via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia alla Camera di Commercio, a destra per il lungomare di Crollalanza con ripresa percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su lungomare di Crollalanza svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto con

ripresa percorso ordinario;

linea 42 (dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa) in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso V. Veneto, svolteranno per via Brigata Regina, corso Mazzini, via Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni corso Cavour, via Carulli, via Dalmazia, piazza Gramsci (capolinea); in direzione Piscine Comunali: i bus in partenza da piazza Gramsci percorreranno via Giuseppe Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour,

via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, corso V. Veneto con ripresa percorso ordinario;

linea 50 (da inizio servizio alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle 16:00 circa) in partenza da pazza Moro: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, interno Porto Stazione Marittima, corso De Tullio, corso Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via F. Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Piccinni, via Q. Sella con ripresa del percorso ordinario;

linea 50 (dalle ore 08:30 alle ore 12:00 circa) in partenza da pazza Moro: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via F. Crispi, corso Mazzini, via Brigata Regina, a sinistra per corso Vittorio Veneto, varco delle Vittorie, interno Porto, varco delle Vittorie, corso V. Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Q.no Sella con ripresa del percorso ordinario;

PARK & RIDE LARGO 2 GIUGNO – ATTIVAZIONE STRAORDINARIA

In occasione dell’evento, dalle ore 07:30 alle ore 15:00 sarà attivato straordinariamente il servizio di “Park & Ride” di Largo 2 Giugno, fruibile osservando la consueta formula: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente. La navetta “C” sarà attiva dalle ore 07:30 (prima partenza) alle ore alle ore 15:00 (ultima partenza); in partenza dall’area di sosta” Largo 2 Giugno”: i bus effettueranno il percorso ordinario; Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Verranno istituite due fermate provvisorie: via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto e via Carulli di fronte al civico 94