Prodotti ittici senza etichetta nel Barese: sigilli a un “sushi”

Centoventicinque controlli effettuati, 52 sanzioni di natura sia penale che amministrativa, che ammontano a 77.414 euro, e un totale di 2,2 tonnellate di prodotto ittico sequestrato. È questo il bilancio della una intensa operazione di polizia marittima sull’intera filiera della pesca, svolta in questi giorni dalla Guardia Costiera in tutto il territorio provinciale di Bari e nell’area Jonica. Grazie all’attività congiunta con personale Asl, i militari avrebbero scoperto, in un ristorante etnico di Locorotondo, la presenza di oltre un quintale e mezzo prodotti ittici ed alimentari di varia natura congelati in confezioni artigianali senza alcun tipo di etichettatura valida ai fini della rintracciabilità. Nel corso delle verifiche la Guardia Costiera avrebbe accertato anche la scarsa igiene presso un adiacente locale, impropriamente adibito a deposito alimenti e sprovvisto di qualunque tipo di autorizzazione. È stato così disposta l’immediata chiusura del locale. A Monopoli, invece, in una piattaforma logistica, è stata rinvenuta una tonnellata di cozze nere sprovviste di etichettatura e di documentazione commerciale. I mitili sono stati sequestrati.