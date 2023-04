Più presidi nelle stazioni di Puglia, 3.252 le persone controllate

Sono state 3.252 le persone sottoposte a controllo, 4 quelle denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati vari. Questi i risultati dell’intensificazione dei servizi nel periodo delle festività pasquali negli scali ferroviari e sui treni da parte della Polizia Ferroviaria del Compartimento Puglia, Basilicata e Molise.

Sono state 110 le pattuglie impegnate nelle stazioni, anche per specifici servizi antiborseggio, mentre su 27 treni, della lunga percorrenza diurna/notturna e delle tratte regionali, è stata assicurata la presenza di 20 pattuglie, per prevenire in particolare i furti in danno dei viaggiatori. Le attività di prevenzione sono state incentivate con delle giornate straordinarie di controllo del territorio organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale: 1 Operazione “Stazioni Sicure”, finalizzata al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario; 1 “Rail Safe Day”, volta a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti.