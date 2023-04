Bari, al via i provini per i figuranti: sfileranno al Corteo storico

Cominciano i preparativi per la festa di San Nicola, la tre giorni (7-9 maggio) dedicata al Santo di Myra e ai baresi. Nelle giornate del 17: e 18 aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18 nel fortino Sant’Antonio, sala interna, si terranno i provini per gli aspiranti figuranti del corteo storico di San Nicola 2023. Per partecipare basta presentarsi nei giorni e negli orari indicati muniti di fototessera e copia foto statica dei propri documenti di identità e codice fiscale.