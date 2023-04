Bari, Porta futuro: oltre 200 progetti per l’inclusione

Oltre 200 progetti personalizzati, divisi fra Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per favorire il reinserimento sociale di giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni, con procedimenti penali e attualmente affidati ai Servizi della Giustizia Minorile. Questo l’obiettivo del progetto “Una rete per l’inclusione”, i cui esiti saranno presentati lunedì 17 aprile, dalle ore 9, nel job center comunale Porta Futuro Bari (via P. Ravanas 233) alla presenza del sindaco Antonio Decaro, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità Antonio Sangermano.

L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere, fra enti pubblici e realtà del privato sociale, sulle prospettive e sulle possibilità future di collaborazione in materia di inclusione e riabilitazione nell’area della Giustizia Minorile. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito del PON “Legalità” 2014-2020 con risorse del Fondo Sociale Europeo, è stato affidato per la sua realizzazione dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia a un raggruppamento di Consorzi ed Enti del terzo settore. In un periodo di 15 mesi, fra il 2022 e il 2023, ragazze e ragazzi in carico ai Servizi minorili della Giustizia, in esecuzione penale esterna o detenuti presso Istituti penali per i Minorenni, hanno usufruito di progetti personalizzati di accompagnamento al lavoro, attraverso attività formative e tirocini semestrali retribuiti presso imprese, artigiani e società del territorio di riferimento.

Alla presentazione di lunedì saranno presenti anche operatori della Giustizia minorile, operatori sociali, tutor e giovani beneficiari del progetto. Le attività progettuali sono state realizzate da un raggruppamento costituito dal Consorzio Mestieri Puglia (capofila) insieme a La Città Essenziale – Consorzio di Cooperative Sociali-Matera, Cooperativa Prospettiva Soc. Coop. Sociale Catania, Associazione Inventare Insieme (Onlus) Palermo, Centro Studi-Opera Don Calabria Verona, Co.Re. (Cooperazione e Reciprocità) – Consorzio di cooperative sociali – Società Cooperativa Sociale Napoli, Mestieri Campania – Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale-Salerno, Farimpresa SRL-Locri).