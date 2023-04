Bari, quel relitto in mare che nessuno rimuove da un mese

Era andata alla deriva e poi affondata durante l’ultima mareggiata del 15 marzo una barca a vela, vicino ai frangiflutti di San Girolamo – Fesca. Il relitto è ancora lì, in mare con inevitabili conseguenze anche dal punto di vista dell’inquinamento. L’estate si sta avvicinando e se il tempo continua a trascorrere senza interventi, quel relitto resterà lì per tutta la stagione. Un pericolo per l’incolumità dei bagnanti. I residenti ne chiedono da tempo la rimozione, ma senza successo.