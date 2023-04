Calano i prezzi dell’energia elettrica, ma non le truffe

Buone notizie per i consumatori dovute al calo del prezzo dell’energia elettrica che consentirà di avere delle bollette che peseranno un po’ meno sulle tasche, ma continua ad essere elevata la cosiddetta “inflazione di fondo”.

“L’inflazione di fondo – spiega il Codacons – è quella misurata escludendo energia e prodotti alimentari freschi, ed essa continua purtroppo a crescere; si verifica quello che viene definito effetto “contagio”, in cui i maggiori costi dell’energia sostenuti vengono trasferiti sui prezzi finali dei beni di consumo e sui servizi e questo avviene proprio mentre i prezzi dell’energia segnano una variazione negativa, – 0,9%, rispetto al dato di 12 mesi fa quando si registrò un’impennata. Altro problema particolarmente sentito è quello delle truffe e delle pratiche commerciali scorrette da parte di operatori del settore, in netto aumento negli ultimi mesi con segnalazioni che il Codacons riceve settimanalmente e moltissimi utenti che lamentano la scarsa correttezza e trasparenza informativa in fase pre-contrattuale”, conclude il presidente nazionale del Codacons, Marco Donzelli.