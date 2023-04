Il Bari si ferma: solo un pari contro il Como

Nel campionato di serie B non esistono partite semplici o squadre materasso. Se ne sono accorti quest’oggi Mignani e i suoi ragazzi affrontando l’ostico Como di Moreno Longo. Il tecnico nativo di Grugliasco ha imbrigliato per bene i biancorossi, sfruttando al massimo le occassioni a disposizione. Anzi, nel primo tempo i lariani avrebbero potuto segnare anche qualche gol in più. Nel secondo tempo, Mignani ha stravolto la sua squadra, soprattutto dal punto di vista tattico, puntando sull’estro e l’imprevedibilità di Botta e Morachioli. I cambi danno una nuova verve alla squadra di Mignani che riesce a trovare il pareggio solo nel finale di gara. Un pareggio che non può soddisfare i biancorossi visto il contestuale successo del Genoa che consolida il secondo posto.

SCELTE INIZIALI: Torna a riempirsi l’astronave di Renzo Piano: nel tempio del calcio barese si disputa il match valido per la 33^ giornata del campionato di serie B. In campo il Bari di Mignani, terza forza del torneo e il Como di Moreno Longo.

Per la sfida ai lariani, il tecnico Mignani deve rinunciare a Raffaele Maiello (lesione parziale legamento collaterale mediale ginocchio sinistro) e Aurelien Scheidler (affaticamento muscolare). Non convocati Galano e Bosisio. L’allenatore genovese schiera i suoi con il 4-3-1-2 e conferma per dieci undicesimi la formazione che ha vinto contro il Sudtirol. E’ Benali il sostituto dell’infortunato Maiello.

Nel Como, mister Longo deve rinunciare a Baselli e Fabregas, mentre recupera in extremis Chajia che va in panchina. Il tecnico comasco schiera i suoi con il 3-5-2: in attacco è Gabrielloni il partner di Cutrone, mentre Cerri parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO: Dopo un’iniziale fase di studio, è il Como a prendere l’iniziativa collezionando corner e mettendo pressione alla difesa biancorossa. La squadra di Longo riesce a trovare la via della rete al minuto 19: azione avviata da Gabrielloni e conclusa da Ioannou in spaccata. Lariani vicino al raddoppio al minuto 20: è Bellemo a scaldare i guantoni di Caprile. Il raddoppio dei comaschi è nell’aria e arriva al minuto 25: Folorunsho regala palla a Cutrone che si invola verso la porta biancorossa e trafigge Caprile per la seconda volta. Sussulto del Bari al minuto 32: Folorunsho prova a farsi perdonare, ma il suo colpo di testa è facilmente parato da Gomis. Il Como non sta a guardare ed è micidiale in contropiede: al minuto 34 Ioannou sfreccia sulla fascia sinistra e impegna Caprile. Ancora pericolosi i lombardi al minuto 38 con Gabrielloni che manda di poco fuori la palla del 3-0. Il Bari prova a reagire ma non costruisce pericoli per la porta di Gomis. Dopo due minuti di recupero, l’arbitro Chiffi manda tutti nello spogliatoio. Il primo tempo va in archivio sul risultato di 2 – 0 per gli ospiti.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi per il Bari: dentro Morachioli e Botta, fuori Antenucci e Benali. I biancorossi partono subito forte e trovano la rete dell’1-2 al minuto 48: Morachioli serve una gran palla per Cheddira che salta più in alto di tutti e insacca di testa. Arrigoni prova a beffare Caprile su calcio di punizione al minuto 50, ma la palla termina sull’esterno della rete. Morachioli semina il panico nella difesa lombarda al minuto 61, ma il suo assist risulta impreciso. Ci prova anche Botta al minuto 63, ma il suo tiro dalla distanza si perde alto. Cambia ancora Mignani al minuto 69: fuori Mazzotta dentro Ricci. Al minuto 72 è la volta di Ceter che prendere il posto di uno scontento Cheddira. Cambio nel Bari al minuto 85, fuori Benedetti, dentro Esposito. Goal prima annullato al Bari a Di Cesare per fuorigioco al minuto 91 e poi convalidato dopo il consulto al var. Di Cesare al minuto 100 ha la possibilità di segnare il clamoroso goal del 3 a 2, ma il suo tentativo finisce al lato. Finisce così la partita.

PAGELLE: Folorunsho, errore da matita blu. Morachioli dà la scossa.

Caprile 6, Pucino 5, Di Cesare 7, Vicari 6, Mazzotta 6 (68′ Ricci ), Maita 5,5, Benali 5,5 (45′ Botta 6 ), Benedetti 6, Folorunsho 5, Antenucci 5 (45′ Morachioli 7,5 ), Cheddira 6,5 (72′ Ceter sv ), Ricci (6), Esposito (s.v.)

Mignani 6

TABELLINO

Risultato finale: 2-2

Marcatori: 19′ Ioannou 25′ Cutrone 48′ Cheddira, 91′ Di Cesare

Ammoniti: Mazzotta, Arrigoni, Vignali, Bellemo

Espulsi:

Spettatori: 17.599 spettatori (7.651 abbonati; 69 ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Benali, Benedetti, Folorunsho, Antenucci, Cheddira.

Panchina: Frattali, Matino, Esposito, Botta, Morachioli, Zuzek, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo

COMO (3-5-2) : Gomis, Binks, Iovine, Gabrielloni, Parigini, Bellemo, Canestrelli, Arrigoni, Odenthal, Ioannou, Cutrone.

Panchina: Ghidotti, Vigorito, Chajia, Farago, Blanco, Scaglia, Cerri, Vignali, Da Cunha, Tremolada, Mancuso.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova. Assistenti: Matteo Bottegoni della sezione di Terni e Tiziana Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto uomo: Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, mentre al VAR ci sarà Federico Dionisi (L’Aquila), coadiuvato dall’ AVAR Alessandro Prontera (Bologna).

