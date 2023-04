Sergio Castellitto in Puglia, sul palco sarà “Zorro”

Sergio Castellitto arriva in Puglia dal 17 al 23 aprile con “Zorro – Un eremita sul marciapiede” di Margaret Mazzantini, uno spettacolo tragicomico ed emozionante. Tre tappe per un totale di sei appuntamenti previsti nelle stagioni teatrali organizzate dalle amministrazioni comunali di Taranto, Bitonto e Barletta in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il 17 e 18 aprile appuntamento al Teatro Fusco di Taranto (sipario il 17 alle ore 21.00 e il 18 alle ore 18.00); il 20 aprile tappa al Teatro Traetta di Bitonto (sipario ore 21.00); infine dal 21 al 23 aprile ultimi appuntamenti sul palco del Teatro Curci di Barletta (sipario il 21 e 22 alle ore 21.15 e il 23 alle ore 18.30) dove chiuderà la stagione di prosa. Uno spettacolo interpretato da Sergio Castellitto, un vagabondo che ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere sulla strada e nel mentre riflette sul significato della vita. Un uomo ai margini della società capace di vedere la realtà osservando la vita delle persone “normali”. Capace di restituire attraverso una sorta di “filosofare” allegro e indefesso il “sale della vita”, la complessità e l’imprevedibilità dell’esistenza. Uno spettacolo tragicomico ed emozionante.