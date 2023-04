Stretta del Comune di Bari sui B&B abusivi: scoperti altri 4

Altri quattro bed and breakfast abusivi sono stati scoperti dalla polizia locale nell’ultimo mese, tra l’11 marzo e il 10 aprile. L’ultimo è stato scoperto a San Girolamo. A questi si aggiungono 3 siti che esercitavano attività di affittacamere nonostante fossero dichiarati come B&b; 2 affittacamere che esercitavano senza scia e in 3 casi il titolare della struttura extra-ricettiva non dimorava sebbene dichiarato. Il nucleo della polizia locale della task force contro l’abusivismo nelle strutture ricettive ha elevato 33 violazioni per mancata comunicazione dei prezzi alla Regione, agli ospiti, per mancata comunicazione dei flussi, e per mancata pubblicazione del Codice identificati di struttura (CIS); individuata anche una struttura senza agibilità per un totale di oltre 100 controlli eseguiti. Nel giro di due mesi inoltre sono aumentate del 23 per cento le strutture registrate tra bed and breakfast e affittacamere e del 10 per cento le case vacanza.