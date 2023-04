A Bari appartamenti in affitto introvabili: “Colpa del turismo”

“Con il boom turistico a Bari diventa sempre più difficile trovare appartamenti in affitto”. E’ il pensiero comune di moltissimi cittadini che recentemente hanno provato a cercare casa nel capoluogo pugliese senza però, riuscire nell’impresa. La denuncia, in particolare, è stata effettuata sui social, in uno dei moltissimi gruppi dedicati alla ricerca di case in affitto, più nello specifico appartamenti, a Bari.

Dall’incremento del turismo che ha portato, inevitabilmente, moltissimi proprietari a trasformare in b&b la propria abitazione, sino agli affitti delle camere per gli studenti. Sono solo alcune delle problematiche che portano oggi, in molti, a dover optare per zone diverse da Bari per poter vivere. Ma non solo. In tanti, più nel dettaglio, lamentano in alcuni casi “prezzi troppo alti” o, in alternativa soluzioni in condizioni invivibili. “In giro ci sono troppi truffatori, bisogna stare attenti” – sottolineano alcuni, residenti e non, che hanno voluto mettere in guardia gli aspiranti residenti.

“Ma è possibile – evidenzia un ragazzo – che non si riesca a trovare un appartamento in affitto a Bari? E’ allucinante” – conclude senza nascondere la rabbia. “Si, è possibile – risponde un cittadino – purtroppo tra i b&b (compresi quelli abusivi) e le stanze per studenti, è diventato impossibile trovare una casa in affitto. Si trovano bettole a prezzi decenti oppure case normali a prezzi da Manhattan. Speriamo che il turismo a Bari finisca quanto prima, cosicché si possa tornare a trovare case, perché con la storia di case svoltate a b&b, sono improvvisamente sparite tutte le case in affitto. Quando (e se, ovviamente) finirà il boom forse – conclude rivolgendosi al ragazzo – rinsaviranno i proprietari che ormai giocano a fare gli sceicchi”. Parole a cui fanno eco quelle di moltissimi altri che, non riuscendo a trovare casa a Bari hanno optato per altre zone, tra queste, quelle con maggiori disponibilità, Casamassima e Triggiano, dove i prezzi, ha raccontato un cittadino a Borderline24, “sono maggiormente accessibili”. Tra gli altri fenomeni però, ne spicca uno in particolare. “Alcuni – racconta a Borderline24 una cittadina barese – prendono in affitto le case per subaffittarle ricavando così un guadagno dall’attività” – ha evidenziato. Fenomeno quest’ultimo che, in alcuni casi, potrebbe rendere ancora più remota la possibilità, per coppie o famiglie, di trovare soluzioni nel capoluogo pugliese.

Non tutti però hanno avuto brutte esperienze, il merito, sottolineano “è degli amici”. “A me è andata bene, ma ho trovato tramite amici a Fesca – ha raccontato un cittadino – avevo trovato un appartamento molto carino a Modugno, a 570 euro con posto auto, lo avrei preso anche solo vedendo le foto, contattai l’agenzia e mi ci recai anche di persona per fare l’offerta, ma loro non vollero perché prima aspettavano risposta da quelli che lo avevano già visto. Assurdo. Nel frattempo avevamo trovato questo a Fesca, per il quale stiamo comunque avendo problemi con infiltrazioni che creano umidità” – ha evidenziato sottolineando che, in passato, gli era stata proposta una “bettola al San Paolo per 600 euro”. Ma non solo: “avevo visto un annuncio vicino al parco 2 giugno che proponeva anche il posto auto che, vedendolo esternamente, era impossibile ci fosse. Iniziarono a chiedere cose strane, non mi fidai. Guardandomi intorno consiglio di fare molta attenzione ai truffatori” – conclude.

Si difendono però i proprietari che, evidenziano, hanno le loro ragioni per attuare determinate scelte. “Non siamo tutti uguali – ha evidenziato una residente – personalmente, pur avendo diverse proprietà non ho b&b, solo affitto con contratti 4+4 a prezzo decente e pago anche tutte le tasse. Prima di giudicare bisogna chiedersi cosa resta ai proprietari al netto dei 100 euro pagati per fitto. E’ difficile che tutti impazziscano contemporaneamente” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di una proprietaria che ha voluto evidenziare altre problematiche. “Bisogna mettere in conto – sottolinea – che ci sono anche inquilini che dopo un po’ non pagano più il fitto, mentre a noi tocca comunque pagare le tasse”. Fattore che, assieme all’incremento dei costi, porta molti a scegliere di seguire la scia del boom turistico, investendo in un’attività.

