Bari, controlli sui residenti: “Cartelli finti, state attenti”

Cartelli firmati dal Ministero che invitano i non residenti a liberare gli appartamenti sono comparsi nel rione Libertà. Ma sarebbero finti. “Ho verificato personalmente – spiega Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro – e quei cartelli sono molto strani. Solitamente vengono indirizzati a persone specifiche ma mai affissi su un intero condominio. Domani presenterò denuncia alla Digos”. Pare che sia una tecnica dei ladri per liberare gli appartamenti, ma c’è invece chi sospetta che in realtà siano veritieri e sarebbero legati a controlli su occupazioni abusive.