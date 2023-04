Bari, in 7mila per la Deejay Ten. Decaro: “Coloriamo la città”

In settemila questa mattina hanno partecipato alla Deejay Ten, la manifestazione promossa da Linus in diverse tappe italiane. “Coloriamo la città con i colori della Deejay ten – ha detto il sindaco Antonio Decaro alla partenza – nel 2015 non ci credeva nessuno ed invece siamo qui a distanza di sette anni a correre con Linus e la Deejay ten. Abbiamo dimostrato che Bari è una città capace di organizzare grandi eventi”.