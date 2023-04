Ferrovie Appulo lucane, lunedì sciopero di 4 ore

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane, lunedì 17 aprile, per uno sciopero di 4 ore e 30 minuti, dalle 16.05 alle 20.35, indetto dalle organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato Bari e Or.Sa. Autoferrotranvieri Bari, per rivendicare la sottoscrizione di un accordo sindacale sul trattamento economico e ricollocamento del personale inidoneo, derogando lo strumento di aspettativa retribuita al 50% o al 75% ex art. 4, AN 19.09.2005. Saranno assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.