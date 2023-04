I Pinguini Tattici Nucleari incontrano gli studenti dell’Uniba

Martedì 18 aprile 2023 alle 12.00 all’Anche Cinema di Bari ( Parcheggio di Bari Centrale Corso Italia 45, Bari) i Pinguini Tattici Nucleari incontreranno gli studenti di UniBa per parlare di canzoni, letteratura, passioni e di come tutto questo possa anche diventare un lavoro. A moderare l’incontro il dott. Dino Mignogna, docente del Laboratorio Critica Musicale per il corso di Laurea DAMS. La partecipazione è riservata esclusivamente alla comunità studentesca dell’Università di Bari con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. (foto facebook)