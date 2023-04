Ricca di vitamine e disintossicante, in tavola la cipolla

Ricca di vitamine e proprietà preziose per l’organismo. Oggi in tavola portiamo la cipolla che, in ogni sua qualità, è capace di apportare benefici a corpo e mente. Diverse, infatti, le proprietà legate a questo ortaggio che spesso viene utilizzato solo come aroma e non, invece, come vera e propria pietanza, soprattutto per via del sapore troppo forte, poco gradevole per alcuni.

Entrando più nel dettaglio, la cipolla, oltre a essere ricche di vitamine, in particolare quelle del gruppo A, B, C ed E, che, assieme a flavonoidi e glucochinina sono un toccasana per l’organismo, ha proprietà diuretiche ed è un vero e proprio antibiotico naturale. Ma non solo, il consumo di cipolla aiuta, inoltre, a supportare il lavoro dei reni e il sistema cardiovascolare, aiutando questi ultimi a funzionare correttamente.

Inoltre, la cipolla, oltre a essere un tonificante per il corpo e per l’apparato digerente, contribuendo a liberare l’organismo dalle sostanze tossiche, contiene enzimi preziosi che stimolano la digestione e il metabolismo, tra questi potassio e ferro, elementi importantissimi per adulti, anziani, ma anche bambini e ragazzi in fase di crescita. Il consiglio come esperti è quello di provare a fare uno sforzo inserendola nel proprio piano alimentare non solo per insaporire gli alimenti. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola

Sformato di cipolle e zucchine

Iniziate tagliando a cubetti le cipolle e le zucchine, poi soffriggetele in una padella con olio extravergine di oliva fino a che saranno morbide. In una ciotola a parte, sbattete le uova e aggiungete la panna, il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e pepe. Aggiungete quindi le cipolle e le zucchine al composto di uova e versate il tutto in una teglia da forno imburrata. Cospargete la superficie con del pangrattato e delle noci tritate e cuocete in forno a 180° per circa 25-30 minuti. Servite caldo come piatto unico o come contorno.

Pasta alla carbonara di cipolle



In primis, pelate e tagliate a fettine sottili le cipolle. Poi, mettete una padella antiaderente sul fuoco e lasciate scaldare un po’ di olio d’oliva. Aggiungete le cipolle e fatele rosolare a fuoco medio-basso per circa 15-20 minuti, finché non diventano morbide e dorate, in alternativa, per rendere più leggera la pietanza, è possibile far cuocere in acqua le cipolle, aggiungendo un filo di olio solo alla fine. Aggiungete poi un pizzico di sale per farle rilasciare l’acqua e cuocere meglio. Aggiungete la pancetta o il guanciale tagliato a cubetti e fate cuocere per altri 5-10 minuti, finché non diventa croccante. In una ciotola, sbattete le uova con il formaggio grattugiato e un pizzico di pepe nero. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente. Trasferite la pasta nella padella con le cipolle e la pancetta/guanciale e mescolate bene. Aggiungete la mistura di uova e formaggio alla padella e mescolate velocemente, in modo che le uova si cuociano ma non diventino troppo secche.