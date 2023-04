A Bari arrivano le nuove spazzatrici: puliscono anche i marciapiedi

Il nuovo macchinario è entrato in servizio nel rione Libertà. L’annuncio è del sindaco Antonio Decaro che ha pubblicato sui social un video del nuovo macchinario Amiu in azione. “Stiamo sperimentando un sistema di spazzamento meccanizzato con spazzatrice, agevolatore con aria compressa o acqua e operatore manuale – spiega Decaro – Abbiamo cominciato dal quartiere Libertà. Arriveremo in tutti i quartieri ma alla base ci deve essere l’impegno di tutti noi, perché meno sporchiamo meno servizi di pulizia serviranno”. Il sistema permette di lavare la strada e contemporaneamente un operatore ripulisce anche i marciapiedi. “L’obiettivo – spiega il presidente dell’Amiu, Paolo Pate – è di partire dal Libertà, quartiere che è andato in sofferenza in questi ultimi anni, dove c’è anche un fenomeno sui conferimenti dei rifiuti non regolari. Proseguiremo con questo servizio per renderlo, in tempi brevi, a beneficio di tutta la città di Bari”.