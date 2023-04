Amministrative 2023, le alleanze del Pd a Taranto

In questa primavera il Partito Democratico ionico sarà protagonista in diversi comuni che andranno al voto. Il Pd sarà infatti al fianco di Gianni Di Pippa a Castellaneta dopo la caduta causata dalla anatra zoppa dello scorso maggio che ha portato allo scioglimento anticipato con le firme dal notaio, una pratica ormai troppo usurata e spesso vigliacca. Sarà al fianco della sindaca uscente Antonietta D’Oria a Lizzano dove il nostro simbolo mancava da 10 anni; del candidato sindaco Giampiero Strusi e la lista “Uniti per Monteiasi” a Monteiasi; della lista “Progetto Futuro” guidata dal candidato sindaco Antonio Nicola Galeone a Roccaforzata; della lista “Terra mia” con Antonella Demarco Sindaco a Pulsano. Sarà al fianco di Luca Lopomo, sindaco uscente con la lista “Luca Lopomo sindaco – Crispiano 2030” a Crispiano e del candidato sindaco Francesco Leo con la lista civica “Insieme in Comune” a San Marzano.

“Queste competizioni elettorali – spiega Anna Filippetti, segretaria provinciale Partito Democratico di Taranto – saranno la mia prima sfida come segretario provinciale del Pd ionico. Voglio fare un sincero in bocca al lupo a tutti i nostri candidati che si mettono in gioco per dare un contributo alle proprie comunità. Ritrovo fermento e voglia di unità nel partito che, come a livello nazionale e regionale, vuole mettere da parte divisioni e correnti, più o meno sotterranee, per riscoprire unità. Lavorerò per un partito unito perché solo un partito unito può essere competitivo sia dal punto di vista della credibilità che dal punto di vista elettorale. Solo un partito unito può essere davvero a servizio dei cittadini, dei militanti e delle amministrazioni”.