Bari, in fila ai casting per il corteo storico: “Qui per devozione”

Erano in tanti, nonostante la pioggia, i baresi che questa mattina si sono presentati ai casting per il corteo storico di San Nicola 2023. In decine già all’apertura dei cancelli erano infatti gli aspiranti figuranti che hanno atteso il loro turno. I provini si sono svolti fino alle 13 e riprenderanno dalle ore 16 alle 18 nel fortino Sant’Antonio, sala interna. Il casting si svolgerà anche domani, stesso orario e stesso luogo. Per partecipare basta presentarsi negli orari indicati muniti di fototessera e copia foto statica dei propri documenti di identità e codice fiscale. I documenti vengono consegnati nella mani del regista Nicola Valenzano, che insieme al suo team provvederà in seguito a scegliere i figuranti. E’ obbligatoria la foto.

Tanti le donne e gli uomini di Bari presenti, desiderosi di partecipare all’evento che rappresenta per loro un momento unico per la città. La devozione per San Nicola è l’unica motivazione. I compensi – ci raccontano – sono bassi e dipendono dal ruolo che si ricopre nel corso del corteo.

“Io sono qui per onorare San Nicola. Solo per devozione – racconta infatti con grande gioia Vincenzo – Mi piace partecipare al corteo e lo faccio ormai da cinque anni. Sono pronto a ricoprire qualsiasi ruolo mi chiedono. L’anno scorso ho tirato il carro e non nascondo che è stato faticoso perché era molto pesante. Lo farei ogni giorno, non solo una volta l’anno. Un vero barese non può non amare San Nicola. Per me quando esce il Santo sento il cuore riempirsi di emozione e a lui chiedo sempre una grazia”.

Dello stesso tenore e la stessa carica di emozione hanno le parole di Antonio che partecipa al corteo da quando era bambino. “L’anno scorso ho fatto il popolo barese, vediamo quest’anno per cosa sarò scelto. Io lo faccio solo per devozione al Santo. Noi siamo di Bari e partecipo al corteo con grande orgoglio”.