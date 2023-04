Bari, ruba i pomelli da un portone e viene filmato: “Sappiamo chi sei”

Dai cellulari, ai portafogli fino ad arrivare ai pomelli dei portoni. A Bari non si fanno proprio mancare nulla. Tra ladri di professione e vandali “improvvisati” se ne vedono di tutti i colori. “Spero che questo messaggio arrivi al destinatario – ha scritto un utente – stamattina verso le 4 in via Raffaello (Carbonara) sono stati rubati i pomelli di ottone dalla porta di casa di mio figlio. Dato che sono in possesso della registrazione e sappiamo chi sei, le conviene – conclude – restituirmi la refurtiva per evitare spiacevoli denunce”.