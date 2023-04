Disservizi per la riapertura della Andria Sud: “Presto soluzioni”

In conseguenza della riapertura della linea ferroviaria fino alla stazione Andria Sud e della adozione del relativo nuovo orario di servizio si stanno verificando una serie di anormalità in parte dovute ai nuovi impianti tecnologici e in parte dovute ad alcune temporanee limitazioni di fruibilità delle nuove infrastrutture nella stazione di Corato Centrale. Tutte le problematiche sono state comunque analizzate e sono in corso di risoluzione nei tempi strettamente tecnici. Contestualmente si sta completando la fase di analisi del nuovo orario di servizio, al termine della quale si prevede di procedere alle necessarie modifiche al fine di soddisfare, per quanto possibile, le richieste di variazione pervenute. Ferrotramviaria è consapevole dei disagi procurati alla clientela ma garantisce il massimo impegno per arrivare a fornire nel breve un servizio che risponda alle esigenze di mobilità dei territori serviti.