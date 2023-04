Nuova allerta gialla in Puglia: ancora pioggia per 24 ore

Il maltempo non lascia ancora la Puglia. La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato per un nuovo avviso di avverse condizioni meteo, con allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico per temporali, valido dalle 20 di questa sera, per le successive 24 ore. In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso a partire da mercoledì.