Popolare di Bari, il giudice conferma decreto ingiuntivo

Il Giudice di Pace di Bari Avvocato Mazzei si è pronunciato sull’opposizione promossa dalla Popolare di Bari avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Ricorrente sig.ra P. A., assistita dall’avv. Domenico Romito respingendola e dichiarando esecutivo il decreto. Il giudice ha stabilito che “la pronuncia dell’ACF (Arbitro controversie finanziarie) ha valore di lodo arbitrale irrituale che, in quanto tale, pur non costituendo documento con efficacia probatoria piena, puo’ essere posto a fondamento della richiesta e concessione del decreto ingiuntivo” e che, richiamando un consolidato principio della Cassazione “…in ogni caso, l’opposizione al decreto ingiuntivo di cui all’art. 645 c.p.c. dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall’ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell’opponente e non già stabilire se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa….pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo non puo’ essere d’ostacolo al giudizio di merito che s’instaura con l’opposizione”. Per l’Associazione Avvocati dei Consumatori la Banca dovrebbe trarre le necessarie conseguenze e chiudere le centinaia di cause avviate, “ristorando così – spiegano dall’associazione – dei danni subiti dai consumatori vittime della vendita illegittima di azioni illiquide senza attendere le sentenze”.