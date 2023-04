Volantino sui controlli negli stabili in Puglia, la polizia: “Truffa”

Sul falso volantino che invita eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza, che è stato ritrovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri in diversi comuni pugliesi, interviene la polizia. Che invita i cittadini a fare attenzione perché si tratta di un tentativo di truffa, non essendo un provvedimento realmente originato dal dipartimento di pubblica sicurezza.

“Chiunque si imbatta in simili volantini – è spiegato in una nota – è pregato di segnalarne la presenza alle forze di polizia e di non seguire le indicazioni in essi contenute”. “Si coglie l’occasione per ricordare di non aprire la porta di casa a persone ‘sconosciute’. In caso di dubbi, si invita – è precisato a contattare subito i numeri di emergenza delle forze dell’ordine”.