Waterpolo Bari, crisi alle spalle: si torna a vincere

Crisi oramai alle spalle e sfida lanciata per il secondo posto in solitario. La Waterpolo Bari batte senza appello (12 a 5) Fiorillo Academy, il fanalino di coda del girone 3 della serie B di pallanuoto maschile, e riaggancia il secondo posto in classifica alle spalle di Nuoto 2000 Napoli dopo la 15esima giornata. Una vittoria netta quella dei ragazzi allenati da Paolo Baiardini, che già dal primo quarto hanno creato un solco tra sé e gli avversari con un parziale di quattro reti a zero. Un dominio poi proseguito nelle altre frazioni di gioco nonostante non fosse affatto scontato, al di là della classifica. La giovane Waterpolo Bari, infatti, si è presentata in veste giovanissima, con tre esordienti del 2008 (Auciello, Volpe e De Giosa), in grado comunque di ben figurare nell’arco dell’incontro e contribuire a riportare i biancorossi al secondo posto in coabitazione col San Mauro, avversario del prossimo turno di campionato, battuto in casa per 13 a 10 dall’Aquademia, sconfitta proprio dalla Waterpolo nel turno precedente. Nella sfida contro l’ultima in classifica anche negli altri quarti il risultato non è stato mai in discussione, col massimo vantaggio per 10 a 2 nella terza frazione (da segnalare le tre reti di Sifanno e Andrea Lamachia). Vittoria quindi importante per alimentare le ambizioni play off e lanciare la sfida nello scontro diretto casalingo contro i campani del San Mauro. Soddisfatto a fine incontro Baiardini.

“Veder vincere i ragazzi e tornare al secondo posto con la formazione più giovane del nostro girone e forse d’Italia è una bella soddisfazione sia per me che per il lavoro che stiamo svolgendo, con staff e società. L’esordio dei tre 2008 è stato positivo, nell’ ultimo tempo hanno giocato anche tutti e tre insieme, soprattutto perché aiutati dai compagni e questo è ulteriore elemento di valore. La crescita viene anche dalle responsabilità che i ragazzi più ‘esperti’ si prendono. Ricordo sempre che la nostra media età ieri era 18 anni. Ora però testa allo scontro diretto che avremo tra 15 giorni”. Si trona in vasca sabato 29 aprile sempre nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, dove la Waterpolo gioca le partite casalinghe, nello spareggio per il secondo posto in solitario contro San Mauro.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

15° GIORNATA

Sabato 15 aprile (ore 14)

Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Waterpolo Bari – Fiorillo Academy 12 – 5 (4-1, 2-1, 4-0, 2-3)

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2 (1), Simone 3, Lamacchia D. 4 (1), De Santis 5, Battista 6 (1), Auciello 7, Moretti 8 (1), Volpe 9, Sifanno 10 (3), Lamacchia A. 11 (3), Armenise 12 (2), De Giosa13. All. Paolo Baiardini