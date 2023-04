Aggredisce un uomo e gli ruba l’auto a Bisceglie, arrestato 57enne

Nei giorni scorsi, i militari della Tenenza Carabinieri di Bisceglie hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica del luogo, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di un 57enne originario di Terlizzi, ritenuto responsabile di rapina aggravata di un’autovettura in concorso con altro complice allo stato ignoto, perpetrata il 15 aprile 2022 ai danni di un residente del posto. In particolare, secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, quel giorno, intorno alle 09:00 circa la vittima, che si trovava momentaneamente all’esterno del proprio veicolo, sarebbe stata aggredita alle spalle da un giovane che, dopo averla scaraventata con forza contro un albero, si impossessava dell’autovettura dandosi a precipitosa fuga, preceduto da altro veicolo condotto dall’indagato, responsabile di aver appositamente accompagnato in loco il complice autore dell’aggressione, contribuendo pertanto al buon esito dell’azione criminosa.

Il provvedimento, che ha comportato la restrizione presso la casa circondariale di Trani del 57enne, già noto alle forze dell’ordine per analoghe fattispecie di reato, scaturisce dall’indagine condotta dai militari della locale Tenenza Carabinieri, anche tramite l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi cli videosorveglianza presenti nell’area interessata.