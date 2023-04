Bari, americano muore in aeroporto: l’appello per il suo cane

Una storia davvero tragica. Un uomo, di origine statunitense, è morto oggi nell’aeroporto di Bari Karol Wojtyla. Era in compagnia del suo cane, una femmina di bull terrier. Il cane è stato raccolto e trasportato nel canile sanitario del capoluogo. Immediato l’appello: “Lei, regolarmente microchippata, si trova in canile in attesa di capire se qualcuno dei famigliari potrà prendersene cura. Lo scopo di questo post – precisano dal canile – è quello, in affiancamento alla polizia di stato, di rintracciare nel più breve tempo possibile, i parenti del defunto. Non possiamo fornire i dati per motivi di privacy – precisano – ma cerchiamo condivisioni e aiuto nei gruppi statunitensi e californiani affinché – concludono – possiamo arrivare rapidamente a parenti e conoscenti della bull terrier”.