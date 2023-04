Bari, cane abbandonato sulla strada: muore dopo essere stato investito

Purtroppo non ce l’ha fatta il cane di razza pit bull che qualche ora fa era stata investita nei pressi dell’incrocio di Noicattaro-Capurso. Hanno fatto di tutto per salvarla portandola in una clinica veterinaria, ma i tentativi sono stati tutti vani. La piccola cagnolina, probabilmente abbandonata sul ciglio della strada è stata, secondo quanto racconta chi era lì presente, più volte investita dalle auto.

Già da quando si è verificato l’incidente era partito il passaparola sui social per individuare il suo padrone. Ma ancora non si sa nulla. Monta la rabbia di chi ha assistito a tale tragedia ed è convinto che il cane, munito di collare, sia stato lasciato solo sul ciglio della strada volontariamente: “Due parole a chi l’ha abbandonata: pensi di essere eterno?” – dice con toni duri una donna.

(foto Facebook)